Proteste anche a Salerno: i manifestanti tentano di raggiungere la casa di De Luca (Di lunedì 26 ottobre 2020) Covid, Proteste a Salerno: manifestanti verso casa di De Luca Dopo le Proteste scoppiate a Napoli contro il “coprifuoco” alle 23 deciso dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, anche la città di Salerno scende in strada a manifestare contro i decreti governativi e le ordinanze del governatore. Un gruppetto di manifestanti, superata la mezzanotte di ieri, domenica 25 ottobre, ha tentato di raggiungere il quartiere Carmine in cui abita il presidente De Luca. Le forze dell’ordine, schierate in tenuta antisommossa in diversi angoli della città, hanno evitato che potesse accadere, disperdendoli. La protesta era nata in maniera pacifica da ... Leggi su tpi (Di lunedì 26 ottobre 2020) Covid,versodi DeDopo lescoppiate a Napoli contro il “coprifuoco” alle 23 deciso dal presidente della Regione Campania, Vincenzo Dela città discende in strada a manifestare contro i decreti governativi e le ordinanze del governatore. Un gruppetto di, superata la mezzanotte di ieri, domenica 25 ottobre, ha tentato diil quartiere Carmine in cui abita il presidente De. Le forze dell’ordine, schierate in tenuta antisommossa in diversi angoli della città, hanno evitato che potesse accadere, disperdendoli. La protesta era nata in maniera pacifica da ...

fanpage : Proteste contro il #lockdown anche a Roma, gli imprenditori scendono in piazza - danieleviotti : Premesso che si poteva fare di più e meglio; che sono da ascoltare non solo proposte e critiche ma anche proteste;… - LaStampa : Coprifuoco, anche a Catania è alta tensione: bombe carta e proteste in strada - violet6femme : RT @TgrSicilia: Proteste contro il Dpcm, lanciate bombe carta a #Catania. Manifestazioni anche a Siracusa e a Vittoria - ali_zinati01 : RT @LaStampa: Coprifuoco, anche a Catania è alta tensione: bombe carta e proteste in strada -