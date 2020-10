Prezzi benzina, diesel e gpl: ritocchi al ribasso (Di lunedì 26 ottobre 2020) Le compagnie tornano a intervenire sui Prezzi raccomandati dei carburanti: sabato Tamoil ha ridotto di 1 centesimo benzina e diesel. In attesa di recepire gli ultimi movimenti, le medie dei Prezzi praticati sul territorio restano invariate. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi carburanti del Mise, emerge che il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è fermo a 1,398 euro al litro con i diversi marchi compresi tra 1,392 e 1,416 euro/litro (no logo 1,384). Il prezzo medio praticato del diesel è ancora a 1,265 euro/litro, con le compagnie posizionate tra 1,256 e 1,286 euro/litro (no logo 1,247). Quanto al servito, per la verde il prezzo ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 26 ottobre 2020) Le compagnie tornano a intervenire suiraccomandati dei carburanti: sabato Tamoil ha ridotto di 1 centesimo. In attesa di recepire gli ultimi movimenti, le medie deipraticati sul territorio restano invariate. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’Osservacarburanti del Mise, emerge che il prezzo medio nazionale praticato in modalità self dellaè fermo a 1,398 euro al litro con i diversi marchi compresi tra 1,392 e 1,416 euro/litro (no logo 1,384). Il prezzo medio praticato delè ancora a 1,265 euro/litro, con le compagnie posizionate tra 1,256 e 1,286 euro/litro (no logo 1,247). Quanto al servito, per la verde il prezzo ...

