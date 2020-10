Previsioni meteo, torna il maltempo. Allerta al Nord: la mappa (Di lunedì 26 ottobre 2020) torna il maltempo sull'Italia. Per oggi sono previsti piogge e venti forti , in particolare sulle regioni centrosettentrionali. Tutta colpa di una perturbazione di origine atlantica che ha raggiunto l'... Leggi su quotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020)ilsull'Italia. Per oggi sono previsti piogge e venti forti , in particolare sulle regioni centrosettentrionali. Tutta colpa di una perturbazione di origine atlantica che ha raggiunto l'...

infoitinterno : CRONACA METEO. Perturbazione in transito con PIOGGE, TEMPORALI e NEVE. Situazione e previsioni - UCMediaValle : ??? Previsioni Meteo per la Valle del Serchio - 055firenze : #Meteo #Toscana, le previsioni della settimana: cielo variabile e temperature in calo - Bt40021531 : RT @ilmeteoit: #CAMBIA tutto da #Martedì in poi, passeremo dalle piogge a un'Estate di #San #Martino anticipata - _Chiara_Mente_ : L'imprevedibilità . Pieno sole. Bucato. Stendo il bucato. Nuvole. Nonostante le previsioni meteo. La vita non puoi… -