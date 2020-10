Previsioni Meteo Aeronautica Militare: domani peggioramento al Centro/Sud (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il tempo previsto sull’Italia domani, martedì 27 ottobre 2020: il bollettino a cura dell’Aeronautica Militare. Al Nord iniziali condizioni di cielo molto nuvoloso su Lombardia ed Emilia Romagna occidentale e coperto sul Nord-Est con residue deboli precipitazioni associate che sul Friuli Venezia Giulia risulteranno ancora localmente consistenti. Atteso un deciso miglioramento pomeridiano con cessazione dei fenomeni e ampie schiarite. Poco nuvoloso sul resto del settentrione, salvo qualche addensamento nuvoloso più consistente sulla Valle d’Aosta. Centro e Sardegna: addensamenti nuvolosi compatti su regioni tirreniche peninsulari, Umbria e restanti aree appenniniche con deboli rovesci sparsi, specie sull’alta Toscana. Velature anche spesse sulle rimanenti zone delle regioni ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il tempo previsto sull’Italia, martedì 27 ottobre 2020: il bollettino a cura dell’. Al Nord iniziali condizioni di cielo molto nuvoloso su Lombardia ed Emilia Romagna occidentale e coperto sul Nord-Est con residue deboli precipitazioni associate che sul Friuli Venezia Giulia risulteranno ancora localmente consistenti. Atteso un deciso miglioramento pomeridiano con cessazione dei fenomeni e ampie schiarite. Poco nuvoloso sul resto del settentrione, salvo qualche addensamento nuvoloso più consistente sulla Valle d’Aosta.e Sardegna: addensamenti nuvolosi compatti su regioni tirreniche peninsulari, Umbria e restanti aree appenniniche con deboli rovesci sparsi, specie sull’alta Toscana. Velature anche spesse sulle rimanenti zone delle regioni ...

