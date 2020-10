Premier League | Tottenham batte Burnley con Son | Brighton-West Brom 1-1

Leggi su sportface

(Di martedì 27 ottobre 2020) Basta un gol di Son Heung-Min alperre ilnella sesta giornata della. Nel monday night del calcio inglese è l’attaccante coreano a regalare tre punti agli Spurs segnando il gol del decisivo 0-1 del Turf Moor al 76′ minuto. Arriva così il terzo successo stagionale per i ragazzi di Mourinho che salgono in quinta posizione a quota 11 punti mentre ilrimane inchiodato in diciottesima posizione con un solo punto in tasca. Termina 1-1, invece, la sfida dell’Amex Stadium tra: vanno avanti i padroni di casa con l’autorete di Livermore al 40′ mentre per gli ospiti il pareggio arriva grazie al gol di Ahearne-Grant all’83’.