Premier League | sesta giornata | Burnley-Tottenham 0-1

tuttosport : '#Pogba contro #Macron, addio alla #Francia': l'ex #Juve smentisce - skyvoelcker : @BrasilCoast E o Gerrard uma premier league - felice_119 : @Zorochan_1 @CorkScrew12 Speriamo di riuscire a venderlo a qualche babbione di Premier League ad una buona somma e… - sportli26181512 : Burnley-Tottenham 0-1: Vittoria per il Tottenham che è riuscito a battere a domicilio il Burnley per 1-0 nel match… - ETGazzetta : La risolve #Son. Un cinico #Tottenham vince a #Burnley. #Mourinho a -2 dalla vetta -

Ultime Notizie dalla rete : Premier League

Successo in trasferta del Tottenham nel secondo posticipo della sesta giornata di Premier League. Gli Spurs di Mourinho espugnano il campo del Burnley, ultimo in classifica, per 1-0: decisiva la ...Gli highlights con le azioni salienti di Burnley-Tottenham, match valevole per la sesta giornata della Premier League 2020-21. Al Turf Moor di Burnley gli Spurs di Mourinho conquistano una vittoria im ...