Positivo il 21 | 6% dei test Campania | allarme letti

A fronte di 40 mila tamponi in meno rispetto al giorno precedente, i 17.012 nuovi positivi al Covid-19 individuati su tutto il territorio nazionale nelle ultime 24 ore non rappresentano una frenata nell'avanzata del contagio, malgrado domenica sia stato toccato il picco dei 21.273 positivi in più. Anzi: relativamente al numero dei test effettuati, i casi "stanati" ieri salgono dal 13% al 13,6%. Ma soprattutto è il rapporto positivi/casi testati che tocca il 21,6% (+0,7%).

Ultime Notizie dalla rete : Positivo dei Cosa fare se hai avuto contatti con un positivo al coronavirus Il Post Covid. Nella Pa di Bolzano norme diverse: bar aperti fino alle 20 e ristoranti alle 22. Didattica a distanza al 50% e teatri e cinema non chiudono

26 OTT - La Provincia autonoma di Bolzano deroga alle misure del nuovo Dpcm che prevede la chiusura alle ore di 18 per bar e ristoranti e dispone che i bar potranno restare aperti fino alle 20 e i ris ...

Covid a Milano, Faccini: «Mille nuovi casi al giorno e ognuno ha 20 contatti: così il tracciamento è andato in tilt»

«Il tracciamento dei positivi, a Milano e provincia, non è più lo strumento per contenere la pandemia: la diffusione del Covid è troppa impetuosa in un’area di ...

