Pomezia | emergenza Covid | domani chiuso Anagrafe e alcuni uffici comunali

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Si informa la cittadinanza che gli, Servizi sociali, Cultura e Istruzione del Comune dirimarranno chiusi al pubblico anche nella giornata dimartedì 27 ottobre. La riapertura è subordinata all’esito dei tamponi per-19 sul personale entrato in contatto con i casi di positività, esito non ancora pervenuto. Le operazioni di sanificazione dei locali, invece, sono state completate. Si ricorda che tutti i servizi sono attivi on line e gestiti dal personale in smart working. Tutte le informazioni per accedere ai servizi: http://www.comune..rm.it/coronavirussu Il Corriere della Città.

Emergenza #Coronavirus a #Pomezia, domani martedì 27 ottobre uffici Anagrafe, Servizi sociali, Cultura e Istruzione chiusi. Emergenza #Coronavirus, Regione Lazio: pubblicato il bando Bonus Lazio Km0 che destina 10 milioni di euro al settore. #Pomezia Emergenza #Coronavirus, indicazioni di Poste Italiane per il pagamento delle #pensioni di novembre. #Pomezia Emergenza #Coronavirus, domani chiusa la scuola dell'infanzia Sant'Andrea Uberto per sanificazione.

Centosettantasei vigili del fuoco positivi al Coronavirus e 622 in isolamento fiduciario in Italia, 37 a Roma con 97 in isolamento con un ...Duecento positivi e 650 in isolamento in tutta Italia. L’Sos in una nota ai sindacati: a Roma il 5% dei pompieri è a casa per il virus. Tensione alle scuole antincendio di Capannelle. Cluster in Campa ...