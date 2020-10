Pomezia, al via i lavori di ripristino e messa in sicurezza di Piazza San Benedetto da Norcia (Di lunedì 26 ottobre 2020) Proseguono gli interventi di ripristino e messa in sicurezza del centro cittadino. Al momento i lavori di manutenzione straordinaria stanno interessando Piazza San Benedetto da Norcia, dove si sta procedendo alla sistemazione di tutte quelle aree pedonali in cui non è più presente la pavimentazione, che creano un possibile pericolo per gli utenti. I lavori, che sono stati già eseguiti a via Roma, sono previsti anche su via Virgilio, Largo Catone e Via Orazio. 1 di 3 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 26 ottobre 2020) Proseguono gli interventi diindel centro cittadino. Al momento idi manutenzione straordinaria stanno interessandoSanda, dove si sta procedendo alla sistemazione di tutte quelle aree pedonali in cui non è più presente la pavimentazione, che creano un possibile pericolo per gli utenti. I, che sono stati già eseguiti a via Roma, sono previsti anche su via Virgilio, Largo Catone e Via Orazio. 1 di 3 ...

Ultime Notizie dalla rete : Pomezia via Pomezia, al via lavori di ripristino e messa in sicurezza del centro cittadino IlFaroOnline.it Vaccino per il COVID-19, IRBM di Pomezia: “Entro giugno 2021 tutti potranno vaccinarsi”

Il presidente dell'IRBM Science Park di Pomezia fornisce delle tempistiche realistiche per il vaccino contro il COVID-19 in Italia.

Covid, paura nei vigili del fuoco. Il comandante di Roma: «Contagi in continua evoluzione»

Duecento positivi e 650 in isolamento in tutta Italia. L’Sos in una nota ai sindacati: a Roma il 5% dei pompieri è a casa per il virus. Tensione alle scuole antincendio di Capannelle. Cluster in Campa ...

