Pogba smentisce il The Sun | “Fake news | sono scioccato”

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 26 ottobre 2020)attraverso il suo account instagram ha attaccato il The Sun, giornale inglese, visto l’articolo che parlava del suo possibile addio alla Nazionale francese dopo le parole del Presidente Macron sull’Islam. La stella del Manchester United ha smentito i rumors con un semplice “fake!” prima di dirsi scioccato e arrabbiato con queste parole: “Quindi il The Sun ha fatto di nuovo .. notizie assolutamente infondate al 100% su di me girano, affermando cose che non ho mai detto o pensato.inorridito, arrabbiato, scioccato e frustrato, alcune fonti “mediatiche” mi usano per fare titoli falsi sull’argomento sensato dell’attualità francese e aggiungendo la mia religione e la squadra nazionale francese al piatto.contro ogni forma di terrore e ...