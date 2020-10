Più insegnanti negli asili nido per tutelare genitori e bambini (Di lunedì 26 ottobre 2020) A Roma abbiamo un problema. Sono poche, troppo poche, le educatrici e le maestre degli asili nido e delle scuole dell’infanzia comunali. Cosa che compromette la qualità e la continuità del servizio e purtroppo anche le condizioni di sicurezza per il personale e i bambini. Forse non finirá nei sondaggi elettorali, forse non sarà eclatante ma è importante.La prendo larga.In questi mesi asili nido e scuole dell’infanzia sono state aperte, spesso con orari ridotti e con attività ad intermittenza per eventuali isolamenti fiduciari e quarantene. Per le bambine e i bambini è stato prezioso avere di nuovo uno spazio di gioco e di educazione. Ma per le famiglie è stata dura (il ché per lo più significa ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 26 ottobre 2020) A Roma abbiamo un problema. Sono poche, troppo poche, le educatrici e le maestre deglie delle scuole dell’infanzia comunali. Cosa che compromette la qualità e la continuità del servizio e purtroppo anche le condizioni di sicurezza per il personale e i. Forse non finirá nei sondaggi elettorali, forse non sarà eclatante ma è importante.La prendo larga.In questi mesie scuole dell’infanzia sono state aperte, spesso con orari ridotti e con attività ad intermittenza per eventuali isolamenti fiduciari e quarantene. Per le bambine e iè stato prezioso avere di nuovo uno spazio di gioco e di educazione. Ma per le famiglie è stata dura (il ché per lo più significa ...

matteosalvinimi : Mattinata prima in Liguria e poi a Milano, incontri con imprenditori, insegnanti e sindaci per trovare insieme solu… - Piu_Europa : #ADESSOMES Weekend di mobilitazione in tutta Italia per spiegare ai cittadini che i soldi del MES ci servono. ORA.… - carrieitly : @magnificosnello @maurizioft Devo dire che i nostri insegnanti sono stati fantastici con DAD la scorsa primavera. H… - simoventurini1 : RT @piapinuccia50: @giuliaselvaggi2 Ma perche' no i doppi - findusbastoncin : RT @tripps42: @anikeatable Avere uno stipendio fisso ora è importantissimo, ma non devono confondere l'avere uno stipendio fisso con essere… -