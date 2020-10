Pirlo: «Siamo in costruzione, ma per il futuro vedo solo cose positive» – VIDEO (Di lunedì 26 ottobre 2020) Andrea Pirlo ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio della Juve contro il Verona: queste le sue parole Andrea Pirlo ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Verona. Queste le parole del tecnico della Juve PREOCCUPATO PER I PARI – «No perché Siamo in fase di costruzione. Dispiace lasciare punti per strada ma Siamo sulla strada giusta. Stiamo costruendo un progetto a lungo termine ma vedo solo cose positive». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Andreaha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio della Juve contro il Verona: queste le sue parole Andreaha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Verona. Queste le parole del tecnico della Juve PREOCCUPATO PER I PARI – «No perchéin fase di. Dispiace lasciare punti per strada masulla strada giusta. Stiamo costruendo un progetto a lungo termine ma». Leggi su Calcionews24.com

