Pirlo: "Noi troppo remissivi, ma non sono preoccupato per il Barcellona" (Di lunedì 26 ottobre 2020) Andrea Pirlo non è troppo preoccupato del momento della sua squadra in vista della prossima sfida contro il Barcellona. Leggi su feedpress.me (Di lunedì 26 ottobre 2020) Andreanon èdel momento della sua squadra in vista della prossima sfida contro il

juventusfc : ?? @Pirlo_Official : «Aspettiamo per oggi l'idoneità di @WMckennie in modo da portarlo con noi domani» #JuveVerona - romeoagresti : #Pirlo: '#DeLigt sta bene, si sta allenando con noi. Dobbiamo aspettare l'ok dall'ortopedico: fisicamente e mentalm… - juventusfc : ?? @Pirlo_official: «@PauDybala_JR è un giocatore fondamentale per noi, ma purtroppo non era a posto fisicamente. La… - GigiCornacchia : @AlexDGlondon @juventusfc Può anche darsi ,noi siamo ancora negli spogliatoi ma le altre squadre non sono granché.… - lorenzoforni95 : RT @robbstank11: @Divino_2 Strano perché quando noi ci siamo mangiati 70 gol col Milan era subito crisi Inter. Questi senza tavolini sarebb… -

Ultime Notizie dalla rete : Pirlo Noi Pirlo: "Noi troppo remissivi, ma non sono preoccupato per il Barcellona" Corriere dello Sport.it Pistocchi: "Sarri criticatissimo, Pirlo fa parte della casta! Juve, andranno fatte scelte scomode"

"Andrea Pirlo molto meno criticato rispetto a Maurizio Sarri? Questo dimostra il fatto che verso gli ex calciatori ci sono molte più cautele, quando si deve criticare". Maurizio Pistocchi, ai ...

Tacchinardi: "Juve sfortunata e con tanti giocatori fuori. Il centrocampo però non ha leader: ci sono gioatori discreti"

“Non ci si poteva aspettare una Juventus perfetta dopo le prime ... La Juve fa tanta fatica sul campo e ha diversi giocatori fuori per infortunio. Pirlo deve essere bravo a trovare la quadratura del ...

"Andrea Pirlo molto meno criticato rispetto a Maurizio Sarri? Questo dimostra il fatto che verso gli ex calciatori ci sono molte più cautele, quando si deve criticare". Maurizio Pistocchi, ai ...“Non ci si poteva aspettare una Juventus perfetta dopo le prime ... La Juve fa tanta fatica sul campo e ha diversi giocatori fuori per infortunio. Pirlo deve essere bravo a trovare la quadratura del ...