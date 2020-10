Pirlo: 'Noi troppo remissivi, ma non sono preoccupato per il Barcellona' (Di lunedì 26 ottobre 2020) Andrea Pirlo non troppo preoccupato del momento della sua squadra in vista della prossima sfida contro il Barcellona. Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 26 ottobre 2020) Andreanondel momento della sua squadra in vista della prossima sfida contro il

Ultime Notizie dalla rete : Pirlo Noi Pirlo: "Noi troppo remissivi, ma non sono preoccupato per il Barcellona" Corriere dello Sport.it Sportmediaset - Juve, i nodi di Pirlo: centrocampo flop, manca CR7 e per la Champions allarme difesa

Ci vuole il talento di Kulusevski ... In caso di un suo forfait e con Chiellini e De Ligt già in infermeria, Pirlo avrebbe davvero gli uomini contati per il reparto arretrato, con i soli Danilo e ...

Pogba via dal Manchester United? Le 3 squadre che puntano il centrocampista francese

In lizza ci sono Juventus, Real Madrid e Paris Saint-Germain. La Juventus sogna Pogba per il centrocampo di Andrea Pirlo. Un elemento di valore che darebbe senz'altro qualità e una nuova ventata al ...

