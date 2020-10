Pirlo: «Mi è piaciuta la reazione della squadra, bene Dybala» – VIDEO (Di lunedì 26 ottobre 2020) Andrea Pirlo, allenatore della Juve, ha rivolto un complimento speciale al suo giocatore dopo la partita contro il Verona Intervenuto in conferenza stampa dopo Juve-Verona, Andrea Pirlo ha speso parole d’elogio nei confronti di Paulo Dybala, al rientro in campo da titolare. Le sue dichiarazioni. reazione – «Mi è piaciuta la reazione dei ragazzi dopo il loro gol. Questo è stato un ottimo Verona, non è facile giocare contro di loro. Peccato non aver portato a casa i tre punti». KULUSEVSKI – «Kulusevski veniva da sei partite di fila, era giusto farlo riposare e poi era l’unico cambio offensivo dalla panchina e mi sembrava giusto dare spazio a Bernardeschi che non giocava da un ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Andrea, allenatoreJuve, ha rivolto un complimento speciale al suo giocatore dopo la partita contro il Verona Intervenuto in conferenza stampa dopo Juve-Verona, Andreaha speso parole d’elogio nei confronti di Paulo, al rientro in campo da titolare. Le sue dichiarazioni.– «Mi èladei ragazzi dopo il loro gol. Questo è stato un ottimo Verona, non è facile giocare contro di loro. Peccato non aver portato a casa i tre punti». KULUSEVSKI – «Kulusevski veniva da sei partite di fila, era giusto farlo riposare e poi era l’unico cambio offensivo dalla panchina e mi sembrava giusto dare spazio a Bernardeschi che non giocava da un ...

