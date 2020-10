Pippo Ganna show al Giro d' Italia Un' unica certezza per il ciclismo italiano | abbiamo solo lui

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Altro che montagne, ilcome il Tour l'hanno deciso le cronometro. L'ultima, come in Francia, decisiva per la rimonta di chi partiva dietro: non c'era gara e infatti Tao Geoghegan Hart è andato a prendersi la coppa ubriacando Jai Hindley che ha rimediato 39 secondi in 15,7 km. Festa doppia in casa Ineos, ché l'altro uomo del giorno è, un treno verso piazza Duomo: ha dato 2 secondi al chilometro ai primi dei battuti, Campenaerts e Dennis arrivati a 32 secondi e mai in corsa. Tao (per comodità) ha compiuto 25 anni a marzo, il suo rivale fino all'ultimo ne ha 24 comee Joao Almeida, in rosa fino a giovedì, 22 esattamente come Tadej Pogacar re del Tour. Roba che Primoz Roglic, 31 il prossimo mese e primo dei battuti in Francia, sembra già vecchio. Roba che ...