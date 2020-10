Pillole gossip | Balivo distrutta | Hunziker misteriosa | Ambra battagliera

Ultime Notizie dalla rete : Pillole gossip

MeteoWeek

Mi ricordo che gli avevo detto: ‘Quando usciremo allo scoperto, tu mi lascerai perché non riuscirai a vivere con questo gossip perenne addosso’. E lui, ricordo, mi aveva risposto: ‘A me questo non ...Cosa hanno in comune Albano, Maria De Filippi e Massimiliano Rosolino? Sono protagonisti delle ultime pillole di gossip! Ecco perché.