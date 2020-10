'Perdite per 50 milioni di euro con i locali chiusi. Agroalimentare in sofferenza' (Di lunedì 26 ottobre 2020) 'Inevitabile l'effetto a cascata sull'Agroalimentare delle chiusure anticipate dei locali, con conseguente crollo del fatturato per le attività di bar, gelaterie, pasticcerie, trattorie, ristoranti e ... Leggi su udinetoday (Di lunedì 26 ottobre 2020) 'Inevitabile l'effetto a cascata sull'delle chiusure anticipate dei, con conseguente crollo del fatturato per le attività di bar, gelaterie, pasticcerie, trattorie, ristoranti e ...

marcodimaio : Cinema, teatri, ristoranti, palestre hanno investito soldi (tanti) per adeguarsi ai protocolli anti-Covid. Ora il n… - LegaSalvini : TRANQUILLI, CI GARANTIRANNO IL “RISTORO” PER LE PERDITE DELLE ATTIVITÀ CHE CHIUDONO....... VERGOGNA! State distrug… - Agenzia_Ansa : Dpcm, Lettera Bonaccini a Conte: 'Compensare perdite degli esercenti. Estendere la didattica a distanza fino al 10… - Francesco_Testi : RT @AndFranchini: 10mld in un mese le perdite per il solo settore agroalimentare (in più la perdita economica per i ristoranti) il #govern… - __D_e_b__ : RT @spatio_brevi: A nessuno fregherà di questo tweet, ma voglio dirlo:mi sono fatta il mazzo, ho recuperato quasi tutte le perdite e oggi,… -

Ultime Notizie dalla rete : Perdite per Coronavirus, crisi nera per i bar e ristoranti di Milano: "Perdite per 860 milioni al mese" MilanoToday.it Chiusure anticipate, Confcommercio insorge: "Così si manda in malora un settore intero"

«Dopo questa ennesima mazzata aspettiamo al varco lo Stato con i ristori promessi, che devono essere congrui e veloci». Anche Gianni Indino, presidente di Confcommercio provinciale di Rimini, batte ca ...

Processo Banca Marche: in aula anche "l'operazione" legata alla ex Sacelit di Senigallia

2' di lettura Senigallia 26/10/2020 - Nuova udienza lunedì 26 ottobre per il processo Banca Marche nella quale sono stati sentiti quali testi l’architetto Vittorio Cicconi, socio di Pietro Lanari nell ...

«Dopo questa ennesima mazzata aspettiamo al varco lo Stato con i ristori promessi, che devono essere congrui e veloci». Anche Gianni Indino, presidente di Confcommercio provinciale di Rimini, batte ca ...2' di lettura Senigallia 26/10/2020 - Nuova udienza lunedì 26 ottobre per il processo Banca Marche nella quale sono stati sentiti quali testi l’architetto Vittorio Cicconi, socio di Pietro Lanari nell ...