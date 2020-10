Per proteggere gli anziani tenete in casa noi giovani: lettera di uno studente a Governo e Regioni (Di lunedì 26 ottobre 2020) Gentili Presidente Conte, Presidente Zingaretti e Ministro Speranza, mi chiamo Francesco Principessa. Sono un giovane studente universitario della provincia di Rieti. Sono perfettamente conscio della criticità della nuova fase che l’Italia sta attraversando, ma sono anche rammaricato e, per questo, non posso fare a meno di pormi delle domande e fare luce su alcune zone d’ombra. Più di ogni altro tormentone e più di ogni altro cantante spagnolo – questa estate – abbiamo convissuto con le parole di virologi, infettivologi ed epidemiologi; ci hanno detto in ogni lingua come ci saremmo dovuti comportare per tornare a vivere nonostante questo subdolo nemico (le famose 3T – tamponi, tracciamento e terapia; utilizzo delle mascherine, igiene personale e distanziamento fisico). Abbiamo ascoltato le formule comunicative ... Leggi su tpi (Di lunedì 26 ottobre 2020) Gentili Presidente Conte, Presidente Zingaretti e Ministro Speranza, mi chiamo Francesco Principessa. Sono un giovaneuniversitario della provincia di Rieti. Sono perfettamente conscio della criticità della nuova fase che l’Italia sta attraversando, ma sono anche rammaricato e, per questo, non posso fare a meno di pormi delle domande e fare luce su alcune zone d’ombra. Più di ogni altro tormentone e più di ogni altro cantante spagnolo – questa estate – abbiamo convissuto con le parole di virologi, infettivologi ed epidemiologi; ci hanno detto in ogni lingua come ci saremmo dovuti comportare per tornare a vivere nonostante questo subdolo nemico (le famose 3T – tamponi, tracciamento e terapia; utilizzo delle mascherine, igiene personale e distanziamento fisico). Abbiamo ascoltato le formule comunicative ...

RaiTre : Quando si indossa una mascherina chirurgica lo si fa per proteggere gli altri. funziona se tutti quanti la indossan… - CatalfoNunzia : Proteggere la salute significa tutelare anche l'economia. Da ieri sto lavorando con @INPS_it a una serie di interve… - espressonline : Non proteggere la scuola dall'islamismo è stato l’inizio della sconfitta per la Francia - bancadipiacenza : Da oggi basta un click per proteggere i tuoi animali domestici. Accedi all'Area riservata del tuo PcBank Family e s… - lascassapalle : RT @lascassapalle: La truffa per proteggere Miss Elisabetta: va di diritto al televoto di lunedì che NON è eliminatorio, per la prima volta… -

Ultime Notizie dalla rete : Per proteggere Ue: emessa obbligazione sociale da 17 miliardi per proteggere i posti di lavoro. Von der Leyen, "prima volta nella storia" Servizio Informazione Religiosa Cislago: rubato per gioco, danneggiato e ritrovato il defibrillatore

Rubato, utilizzato per giocare, fortunatamente ritrovato dalla ... (foto: il defibrillatore che è stato recuperato dai volontari della protezione civile cislaghese) ...

E c'è chi ricomincia a distribuire mascherine: a Carmignano dieci a testa

Carmignano (Prato), 26 ottobre 2020 - Nei prossimi giorni partirà la distribuzione di un nuovo lotto di mascherine per tutti i cittadini del Comune di Carmignano. Grazie alla fornitura della Regione T ...

Rubato, utilizzato per giocare, fortunatamente ritrovato dalla ... (foto: il defibrillatore che è stato recuperato dai volontari della protezione civile cislaghese) ...Carmignano (Prato), 26 ottobre 2020 - Nei prossimi giorni partirà la distribuzione di un nuovo lotto di mascherine per tutti i cittadini del Comune di Carmignano. Grazie alla fornitura della Regione T ...