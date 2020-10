Per favore, non diteci anche che non capiamo la gravità della situazione (Di lunedì 26 ottobre 2020) Da ieri è ricominciata la colpevolizzazione degli italiani, senza distinzione. Quelli integralmente colpiti dalle misure restrittive e quelli no. La cultura si lamenta, ma viene zittita dal ministro del ramo. La scuola esprime la sua disillusione e scopre che la ministra è stata lasciata in solitudine a difendere un avamposto che dovrebbe essere di tutti, ma sembra diventato solo il suo (e un po’ di Italia viva). Lo sport, le palestre, si agitano più sommessamente, le piscine sono annegate.Nessuno sa come realmente viaggi il virus nei luoghi chiusi o mezzi chiusi. Si parla di ristori, ma i gestori di cinema, teatri, palestre, bar e ristoranti da tempo segnalavano che un’altra botta non l’avrebbero sostenuta. Gli stessi che in questi mesi avevano speso soldi per stare a norma. A chi li colpevolizza vorremmo dire che avremmo voluto uno Stato ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 26 ottobre 2020) Da ieri è ricominciata la colpevolizzazione degli italiani, senza distinzione. Quelli integralmente colpiti dalle misure restrittive e quelli no. La cultura si lamenta, ma viene zittita dal ministro del ramo. La scuola esprime la sua disillusione e scopre che la ministra è stata lasciata in solitudine a difendere un avamposto che dovrebbe essere di tutti, ma sembra diventato solo il suo (e un po’ di Italia viva). Lo sport, le palestre, si agitano più sommessamente, le piscine sono annegate.Nessuno sa come realmente viaggi il virus nei luoghi chiusi o mezzi chiusi. Si parla di ristori, ma i gestori di cinema, teatri, palestre, bar e ristoranti da tempo segnalavano che un’altra botta non l’avrebbero sostenuta. Gli stessi che in questi mesi avevano speso soldi per stare a norma. A chi li colpevolizza vorremmo dire che avremmo voluto uno Stato ...

Ultime Notizie dalla rete : Per favore Per favore, non diteci anche che non capiamo la gravità della situazione L'HuffPost Prima escluso, poi dichiarato vincitore: a Pisa la cattedra va a un prof dell'Università di Udine

Il Tribunale ritiene che in assenza di plausibili ragioni per prescindere dai giudizi di merito comparativo espressi dalla commissione valutatrice la chiamata debba essere effettuata in favore del ...

Safilo produce i primi occhiali in plastica riciclata dagli oceani

L’inquinamento di ieri lascia le acque pulite e diventa un prosotto. Safilo, azienda tra i leader mondiali nel design, produzione e distribuzione di occhiali, annuncia il primo occhiale da sole in pla ...

