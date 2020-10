Pechino vara il piano quinquennale | tappe forzate per battere gli Usa

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Quattro giorni di fuoco per pianificare gli obiettivi economici da raggiungere nei prossimi cinque anni, considerando tanto le sfide interne quanto quelle rappresentate dal contesto internazionale. Dal 26 al 29 ottobre ava in scena la quinta sessione plenaria del 19esimo Comitato centrale del Partito Comunista cinese (Pcc). Traducendo dal linguaggio burocratese utilizzato dal … InsideOver.

Ultime Notizie dalla rete : Pechino vara

L'Opinione

La nuova legge sull’export cinese non coglie impreparato l'Occidente: progetti e alleanze per un futuro più tech, green e sostenibile ...Evitare un nuovo "caso Wuhan ". La Cina ha varato una nuova legge sulla biosicurezza "per tutelare la sicurezza sanitaria ...