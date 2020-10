Patrizia De Blanck e la battutaccia razzista che ha indignato il Grande Fratello Vip (Di lunedì 26 ottobre 2020) Patrizia De Blanck continua il suo show nella casa fatto di gesti e parole volgari. Dopo aver perso il conto del numero pressoché infinito di parolacce inanellate all'indirizzo dei concorrenti ed ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 26 ottobre 2020)Decontinua il suo show nella casa fatto di gesti e parole volgari. Dopo aver perso il conto del numero pressoché infinito di parolacce inanellate all'indirizzo dei concorrenti ed ...

leilaracis : RT @KPerryFirstLove: Patrizia:'Secondo me esce Stefania, quello che doveva dire l’ha già detto, quello che doveva fare l’ha già fatto, non… - sportli26181512 : Patrizia De Blanck e la battutaccia razzista che ha indignato il Grande Fratello Vip: Atmosfera incandescente nella… - hunjade : RT @KPerryFirstLove: Patrizia:'Secondo me esce Stefania, quello che doveva dire l’ha già detto, quello che doveva fare l’ha già fatto, non… - CaptainAmell_ : RT @KPerryFirstLove: Patrizia:'Secondo me esce Stefania, quello che doveva dire l’ha già detto, quello che doveva fare l’ha già fatto, non… - stefyorlandobot : RT @KPerryFirstLove: Patrizia:'Secondo me esce Stefania, quello che doveva dire l’ha già detto, quello che doveva fare l’ha già fatto, non… -