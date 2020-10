Passeggia senza mascherina, bloccata dalla polizia con mani al collo e arrestata (Di lunedì 26 ottobre 2020) Costanza Tosi A Firenze una donna è stata arrestata mentre era a passeggio con il cane perché non indossava la mascherina. Il racconto di un testimone: "Le hanno messo le mani al collo, sembrava che la strangolassero" Fermata da tre agenti della polizia municipale, bloccata dall’uomo in divisa con tanto di braccia attorno al collo, ammanettata e trascinata in centrale dove è stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale, minacce e rifiuto di generalità. É quello che è successo ad una donna, a Firenze, in via Pellicceria, in pieno centro storico, mentre camminava per strada con il suo pitbull al guinzaglio senza indossare la mascherina. “Tre agenti della ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 26 ottobre 2020) Costanza Tosi A Firenze una donna è statamentre era a passeggio con il cane perché non indossava la. Il racconto di un testimone: "Le hanno messo leal, sembrava che la strangolassero" Fermata da tre agenti dellamunicipale,dall’uomo in divisa con tanto di braccia attorno al, ammanettata e trascinata in centrale dove è stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale, minacce e rifiuto di generalità. É quello che è successo ad una donna, a Firenze, in via Pellicceria, in pieno centro storico, mentre camminava per strada con il suo pitbull al guinzaglioindossare la. “Tre agenti della ...

