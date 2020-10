Paolo Fox sta male: salta I Fatti Vostri, parla Magalli (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il noto astrologo Paolo Fox sta male: salta I Fatti Vostri, parla Giancarlo Magalli che conferma le sue condizioni di salute. L’astrologo più noto della televisione italiana, Paolo Fox, sta male: non c’entra il Coronavirus, ma è saltata oggi la sua partecipazione in diretta alla trasmissione televisiva I Fatti Vostri. Romano classe 1961, l’astrologo in … Leggi su viagginews (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il noto astrologoFox staGiancarloche conferma le sue condizioni di salute. L’astrologo più noto della televisione italiana,Fox, sta: non c’entra il Coronavirus, ma èta oggi la sua partecipazione in diretta alla trasmissione televisiva I. Romano classe 1961, l’astrologo in …

calabraducia : RT @___a__l__e__x_: Paolo Fox scansate ! - infoitcultura : Oroscopo Paolo Fox, previsioni astrali 27 ottobre 2020 per tutti i segni: Cancro intollerante, Bilancia serena - ___a__l__e__x_ : Paolo Fox scansate ! - italiaserait : Oroscopo Paolo Fox domani, 27 ottobre 2020: le previsioni in anteprima - Italia_Notizie : Paolo Fox non si è presentato a I Fatti Vostri: ecco perché -