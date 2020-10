Pantouflage | revolving doors e lobbying Una storia senza fine

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Diha ripreso a parlarne l’ANAC, in una segnalazione inviata lo scorso giugno al governo e al Parlamento, nella quale chiede un intervento normativo. L’Autorità ci ricorda che ilè stato introdotto nel nostro ordinamento nel 2012 dalla così detta Legge Severino per ‘impedire che un dipendente pubblico possa sfruttare la propria posizione all’interno di un’amministrazione per ottenere un lavoro presso un’impresa o un soggetto privato verso cui ha esercitato poteri autoritativi o negoziali.’La norma prevede un periodo di ‘raffreddamento’ (anche in questo caso traduzione del termine inglese cooling off) di tre anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione, pena la nullità dei ...