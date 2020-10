Palermo-Potenza rinviata a data da destinarsi (Di lunedì 26 ottobre 2020) Dopo la grande incertezza di questi giorni, è arrivata una decisione ufficiale. Palermo-Potenza, inizialmente in programma giovedì 29 ottobre, è stata rinviata. I numerosi casi di Covid, compresi gli ultimi di queste ore, hanno portato alla scelta di non disputare, per il momento il match.Palermo-Potenza rinviata: il comunicato"In attesa di comunicazione ufficiale da parte di Lega Pro, il Palermo comunica che la partita Palermo-Potenza in programma giovedì 29 ottobre allo stadio Renzo Barbera, è rinviata a data da destinarsi". Queste le parole della società rosanero sul proprio sito ufficiale. Il match con il Potenza, valido per ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 26 ottobre 2020) Dopo la grande incertezza di questi giorni, è arrivata una decisione ufficiale., inizialmente in programma giovedì 29 ottobre, è stata. I numerosi casi di Covid, compresi gli ultimi di queste ore, hanno portato alla scelta di non disputare, per il momento il match.: il comunicato"In attesa di comunicazione ufficiale da parte di Lega Pro, ilcomunica che la partitain programma giovedì 29 ottobre allo stadio Renzo Barbera, èda". Queste le parole della società rosanero sul proprio sito ufficiale. Il match con il, valido per ...

