PALERMO-POTENZA, GARA RINVIATA: IL COMUNICATO DEL CLUB ROSANERO (Di lunedì 26 ottobre 2020) E' ufficiale: PALERMO-POTENZA è stata RINVIATA.Attraverso un COMUNICATO ufficiale pubblicato sul proprio sito di riferimento, il PALERMO ha reso noto che, in attesa di comunicazione ufficiale da parte della Lega Pro, il match PALERMO-POTENZA è stato rinviato a data da destinarsi. Di seguito, la nota diramata dal CLUB ROSANERO tramite i propri canali ufficiali:"In attesa di comunicazione ufficiale da parte di Lega Pro, il PALERMO comunica che la partita PALERMO-POTENZA, in programma giovedì 29 ottobre allo stadio Renzo Barbera, è RINVIATA a data da destinarsi". Leggi su mediagol (Di lunedì 26 ottobre 2020) E' ufficiale:è stata.Attraverso unufficiale pubblicato sul proprio sito di riferimento, ilha reso noto che, in attesa di comunicazione ufficiale da parte della Lega Pro, il matchè stato rinviato a data da destinarsi. Di seguito, la nota diramata daltramite i propri canali ufficiali:"In attesa di comunicazione ufficiale da parte di Lega Pro, ilcomunica che la partita, in programma giovedì 29 ottobre allo stadio Renzo Barbera, èa data da destinarsi".

live_palermo : Serie C, Palermo-Potenza rinviata a data da destinarsi - NewsTuttoC : Il Palermo comunica il rinvio del match col Potenza - WiAnselmo : #Palermo-POTENZA, GARA RINVIATA: IL COMUNICATO DEL CLUB ROSANERO - Mediagol : #Palermo-POTENZA, GARA RINVIATA: IL COMUNICATO DEL CLUB ROSANERO - Marcello_1979 : RT @Palermofficial: In attesa di comunicazione ufficiale da parte di Lega Pro, il Palermo comunica che la partita Palermo-Potenza in progra… -

Ultime Notizie dalla rete : PALERMO POTENZA Nuovo giro di tamponi al Palermo, in dubbio le partite con Potenza e Viterbese Giornale di Sicilia Palermo-Potenza, Sagramola: «Ci…"

Si aggrava ancora la situazione dei contagi nel Palermo. Per il rinvio d’ufficio, infatti, i disponibili devono essere di meno oppure fra i tredici non ci devono essere portieri. In lista però il Pale ...

Bari: contro il Catania è necessario vincere per annullare la fuga delle prime tre della classifica. La presentazione della gara…

Grazie al posticipo della gara contro il Catania, il Bari ha avuto il vantaggio di conoscere prima di scendere in campo i risultati di tutte le altre squadre, ad eccezione di Catanzaro e Palermo. La s ...

Si aggrava ancora la situazione dei contagi nel Palermo. Per il rinvio d’ufficio, infatti, i disponibili devono essere di meno oppure fra i tredici non ci devono essere portieri. In lista però il Pale ...Grazie al posticipo della gara contro il Catania, il Bari ha avuto il vantaggio di conoscere prima di scendere in campo i risultati di tutte le altre squadre, ad eccezione di Catanzaro e Palermo. La s ...