Palermo | nuovo rinvio per la gara contro il Potenza

(Di lunedì 26 ottobre 2020) “In attesa di comunicazione ufficiale da parte di Lega Pro, ilcomunica che la partita, in programma giovedì 29 ottobre allo stadio Renzo Barbera, è rinviata a data da destinarsi”. Ancora uno slittamento, quindi, per la sfida con il: inizialmente, infatti, la partita, valida per la seconda giornata del Girone di Serie C, era in programma il 4 ottobre, ma fu allora rinviata per positività al virus nelle fila lucane. Adesso è invece ila esser colpito dal Covid-19 con un numero elevato di tesserati positivi. Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

rep_palermo : Catania, proteste e bombe carta contro il nuovo Dpcm [di Salvo Catalano] [aggiornamento delle 15:45] - ilSicilia : #Sport #coronavirus Coronavirus: nuovamente rinviata la sfida tra Palermo e Potenza - NewsTuttoC : NOTIZIA TC - Potenza-Palermo verso un nuovo rinvio - infoitsport : Palermo, altri 4 positivi dopo il nuovo giro di tamponi: il totale sale a 19 contagiati - infoitsport : Nuovo giro di tamponi al Palermo, in dubbio le partite con Potenza e Viterbese -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo nuovo

15:58Spirituality in the material, allo Spasimo si può vedere uno Stonehenge contemporaneo 15:58Università, al via il master in "Organizzazione e management delle strutture e dei servizi sanitari" ...15:58Spirituality in the material, allo Spasimo si può vedere uno Stonehenge contemporaneo 15:58Università, al via il master in "Organizzazione e management delle strutture e dei servizi sanitari" ...