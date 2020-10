Palermo, la gara contro il Potenza resta in bilico: se si gioca almeno un baby tra i titolari (Di lunedì 26 ottobre 2020) "Col Potenza un baby fra i titolari".Titola così l'edizione odierna del 'Giornale di Sicilia', che punta i riflettori sulla sfida in programma giovedì pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera" contro il Potenza. Sì, perché nonostante il numero dei tesserati positivi al Covid-19 sia salito a diciannove, il Palermo rischia di dover scendere in campo. Sono quattordici, al momento, i calciatori negativi al tampone. E quattro di questi sono i ragazzi della Primavera aggregati in prima squadra. Dunque, contro il Potenza, almeno un "baby" potrebbe prendersi una maglia dal primo minuto.Il condizionale è d'obbligo: nella giornata di domani, infatti, è in programma un ultimo ciclo di ... Leggi su mediagol (Di lunedì 26 ottobre 2020) "Colunfra i".Titola così l'edizione odierna del 'Giornale di Sicilia', che punta i riflettori sulla sfida in programma giovedì pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera"il. Sì, perché nonostante il numero dei tesserati positivi al Covid-19 sia salito a diciannove, ilrischia di dover scendere in campo. Sono quattordici, al momento, i calciatori negativi al tampone. E quattro di questi sono i ragazzi della Primavera aggregati in prima squadra. Dunque,ilun "" potrebbe prendersi una maglia dal primo minuto.Il condizionale è d'obbligo: nella giornata di domani, infatti, è in programma un ultimo ciclo di ...

WiAnselmo : #Palermo, la gara contro il Potenza resta in bilico: se si gioca almeno un baby tra i titolari - Mediagol : #Palermo, la gara contro il Potenza resta in bilico: se si gioca almeno un baby tra i titolari - tifosipalermoit : Palermo falcidiato dal Covid-19, a rischio il numero minimo per andare in campo. Allenamenti surreali, con altre d… - MeridioNews : Focolaio all'interno del gruppo rosanero A rischio anche la gara contro il Potenza - TuttoBasket : Nuovo Articolo: Green Basket Palermo, rinviata la gara contro Agrigento -