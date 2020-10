Palermo, altri quattro positivi al Covid. A rischio recupero con il Potenza e match con la Viterbese (Di lunedì 26 ottobre 2020) altri quattro calciatori del Palermo positivi al Covid e questo fa pensare che il recupero con il Potenza potrebbe saltare ancora visto che in totale nel gruppo squadra sono 19. Questo il comunicato del club rosanero. “Il Palermo comunica che, dopo il ciclo di tamponi effettuati domenica 25 ottobre, sono stati individuati due nuovi calciatori e due nuovi membri dello staff positivi al Coronavirus. Esiti che vanno ad aggiungersi ai tesserati già risultati positivi e comunicati negli scorsi giorni. Sia i soggetti positivi, sia i negativi, continuano l’isolamento”. Il 27 ottobre, di mattina, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 26 ottobre 2020)calciatori delale questo fa pensare che ilcon ilpotrebbe saltare ancora visto che in totale nel gruppo squadra sono 19. Questo il comunicato del club rosanero. “Ilcomunica che, dopo il ciclo di tamponi effettuati domenica 25 ottobre, sono stati individuati due nuovi calciatori e due nuovi membri dello staffal Coronavirus. Esiti che vanno ad aggiungersi ai tesserati già risultatie comunicati negli scorsi giorni. Sia i soggetti, sia i negativi, continuano l’isolamento”. Il 27 ottobre, di mattina, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il ...

