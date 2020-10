Over the Moon, il film Netflix di Glen Keane: “Trasformiamo le lacrime in stelle" (Di lunedì 26 ottobre 2020) Intervista a Glen Keane, leggendario animatore Disney, papà di La Sirenetta, Aladdin e La Bella e la Bestia, ora alla regia di Over the Moon, storia di una ragazza che vuole andare sulla Luna; dal 23 ottobre su Netflix. Avete mai guardato la Luna domandandovi se ci vive una principessa? Fei Fei sì, perché glielo ha detto fin da quando era piccola sua mamma: tra i crateri lunari vive Chang'e, che aspetta da secoli il suo grande amore. La famiglia di Fei Fei ha una pasticceria, in cui ogni giorno vengono sfornate profumatissime "torte della Luna". Poi però tutto cambia e le storie si interrompono. Per dimostrare a se stessa che i racconti materni sono veri, la ragazza è decisa: costruirà un razzo per andare sulla Luna. Comincia così Over ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 26 ottobre 2020) Intervista a, leggendario animatore Disney, papà di La Sirenetta, Aladdin e La Bella e la Bestia, ora alla regia dithe, storia di una ragazza che vuole andare sulla Luna; dal 23 ottobre su. Avete mai guardato la Luna domandandovi se ci vive una principessa? Fei Fei sì, perché glielo ha detto fin da quando era piccola sua mamma: tra i crateri lunari vive Chang'e, che aspetta da secoli il suo grande amore. La famiglia di Fei Fei ha una pasticceria, in cui ogni giorno vengono sfornate profumatissime "torte della Luna". Poi però tutto cambia e le storie si interrompono. Per dimostrare a se stessa che i racconti materni sono veri, la ragazza è decisa: costruirà un razzo per andare sulla Luna. Comincia così...

