Ostia si solleva contro il Dpcm di Conte | centinaia di persone in corteo Foto e video

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Roma, 26 ott – Cittadini, commercianti e imprenditori disinoil nuovofirmato dadomenica mattina. Ieri circa 400si sono date appuntamento in piazza Anco Marzio e hanno poi sfilato inperstare il nuovo«lacrime e sangue» Donne, bambini, giovani coppie, pensionati, si sono raccolti in una protesta vivace ma pacifica che si è snodata per i principali quartieri della città portando il proprio dissenso e ottenendo l’adesione spontanea dei cittadini che scendevano dalle proprie abitazioni per unirsi alsiUna manifestazione organizzata in modo spontaneo dal tessuto ...