Ospedale di Crema, l’Ats convoca centinaia di persone allo stesso orario per i tamponi: la foto (Di lunedì 26 ottobre 2020) Crema, Ats convoca centinaia di persone allo stesso orario per i tamponi Stanno facendo molto discutere le foto scattate stamattina all’Ospedale Maggiore di Crema, dove l’Ats ha convocato centinaia di persone per essere sottoposte ai tamponi per il Coronavirus. I pazienti, infatti, sono stati chiamati a centinaia, ma l’appuntamento è stato fissato per tutti allo stesso orario. Di conseguenza, in pochi minuti, all’interno del gazebo appositamente allestito all’ingresso dell’Ospedale si sono creati grandi ... Leggi su tpi (Di lunedì 26 ottobre 2020), Atsdiper iStanno facendo molto discutere lescattate stamattina all’Maggiore di, dove l’Ats hatodiper essere sottoposte aiper il Coronavirus. I pazienti, infatti, sono stati chiamati a, ma l’appuntamento è stato fissato per tutti. Di conseguenza, in pochi minuti, all’interno del gazebo appositamente allestito all’ingresso dell’si sono creati grandi ...

clikservernet : “Assembramenti per il tampone all’ospedale di Crema, vi sembra normale?”: la video-denuncia del consigliere regiona… - Noovyis : (“Assembramenti per il tampone all’ospedale di Crema, vi sembra normale?”: la video-denuncia del consigliere region… - Patty66509580 : “Assembramenti per il tampone all’ospedale di Crema, vi sembra normale?”: la video-denuncia del consigliere regiona… - ilfattovideo : “Assembramenti per il tampone all’ospedale di Crema, vi sembra normale?”: la video-denuncia del consigliere regiona… - Yogaolic : Ospedale di #Crema, due interi piani contro la seconda ondata -

Ultime Notizie dalla rete : Ospedale Crema Ospedale. Crema, sospesi i ricoveri programmati Crem@ on line “Assembramenti per il tampone all’ospedale di Crema, vi sembra normale?”: la video-denuncia del consigliere regionale M5s

Assembramento all’ospedale di Crema durante l’effettuazione dei tamponi. Sia all’esterno sia all’interno del tendone-ambulatorio adibito allo screening si sono registrate lunghe file in mattinata. È s ...

Cremona assegna la cittadinanza onoraria a Liliana Segre, Fratelli d'Italia si astiene: "Iniziativa ideologica"

E' tutto pronto all'ospedale da campo realizzato nel parcheggio davanti al complesso sanitario di Cremona, una delle province lombarde più colpite dal coronavirus. La struttura è stata messa a ...

Assembramento all’ospedale di Crema durante l’effettuazione dei tamponi. Sia all’esterno sia all’interno del tendone-ambulatorio adibito allo screening si sono registrate lunghe file in mattinata. È s ...E' tutto pronto all'ospedale da campo realizzato nel parcheggio davanti al complesso sanitario di Cremona, una delle province lombarde più colpite dal coronavirus. La struttura è stata messa a ...