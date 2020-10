Ore 14: la prima puntata del nuovo programma di Milo Infante in diretta dalle ore 14 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Ore 14 è un programma di approfondimento giornalistico condotto da Milo Infante, in onda su Rai 2, tutti i giorni, da lunedì a venerdì, dalle 14:00. Le anticipazioni della prima puntata Nella prima puntata di Ore 14, il nuovo programma di Rai 2 condotto da Milo Infante in onda a partire da oggi, lunedì 26 ottobre 2020, verrà approfondita la situazione critica che sta vivendo il nostro paese a seguito della seconda ondata della pandemia di COVID-19. Si parlerà degli scontri avvenuti a Napoli venerdì scorso, delle nuove disposizioni messe in atto dal governo Conte per affrontare questa fase dell’emergenza, delle tensioni sociali ... Leggi su tvblog (Di lunedì 26 ottobre 2020) Ore 14 è undi approfondimento giornalistico condotto da, in onda su Rai 2, tutti i giorni, da lunedì a venerdì,14:00. Le anticipazioni dellaNelladi Ore 14, ildi Rai 2 condotto dain onda a partire da oggi, lunedì 26 ottobre 2020, verrà approfondita la situazione critica che sta vivendo il nostro paese a seguito della seconda ondata della pandemia di COVID-19. Si parlerà degli scontri avvenuti a Napoli venerdì scorso, delle nuove disposizioni messe in atto dal governo Conte per affrontare questa fase dell’emergenza, delle tensioni sociali ...

Ultime Notizie dalla rete : Ore prima Nuovo Dpcm, chiusura di bar e ristoranti alle 18 e stop a piscine e palestre. Conte: «Aiuti con bonifico sui conti corrente» Il Sole 24 ORE Anche il tartufo di Alba sarà in versione digitale

Alla Fiera internazionale del tartufo bianco d’Alba ieri si respirava aria da ultimo giorno di scuola. O da quiete prima della tempesta. Anticipando di 24 ore il nuovo Dpcm del Governo, il sindaco Car ...

Quirinale e Palazzo Chigi, allerta Covid Positivi i portavoce di Mattarella e Conte

Salgono ancora i ricoveri, i medici lanciano l’avvertimento: "Situazione gravissima, le rianimazioni saranno presto sature" ...

Salgono ancora i ricoveri, i medici lanciano l'avvertimento: "Situazione gravissima, le rianimazioni saranno presto sature" ...