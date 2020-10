Ora che il debito sale Standard and Poor’s promuove l’Italia. Ma c’è della logica in questa apparente follia, o almeno dovrebbe (Di lunedì 26 ottobre 2020) Ma come? Deficit sopra al 10% del Prodotto interno lordo, debito vicino al 160%. E l’agenzia di rating Standard & Poor’s, non solo conferma il suo giudizio sull’Italia a BBB ma migliora persino l’outlook, ossia quelle che a suo giudizio sono le prospettive per il paese da qui a 6 mesi e più. La decisione ha sorpreso anche gli analisti finanziari. “Sebbene il mercato non si attendesse un possibile downgrade (riduzione del voto, ndr) si tratta di una notizia comunque positiva e in parte inaspettata in quanto evita un peggioramento della percezione del rischio Paese, in particolare del settore finanziario: l`esposizione ai titoli di Stato delle banche italiane, ad esempio, ha raggiunto a luglio circa 440 miliardi, il livello più alto mai registrato dal 1998″, rileva Equita. La revisione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020) Ma come? Deficit sopra al 10% del Prodotto interno lordo,vicino al 160%. E l’agenzia di rating& Poor’s, non solo conferma il suo giudizio sull’Italia a BBB ma migliora persino l’outlook, ossia quelle che a suo giudizio sono le prospettive per il paese da qui a 6 mesi e più. La decisione ha sorpreso anche gli analisti finanziari. “Sebbene il mercato non si attendesse un possibile downgrade (riduzione del voto, ndr) si tratta di una notizia comunque positiva e in parte inaspettata in quanto evita un peggioramentopercezione del rischio Paese, in particolare del settore finanziario: l`esposizione ai titoli di Stato delle banche italiane, ad esempio, ha raggiunto a luglio circa 440 miliardi, il livello più alto mai registrato dal 1998″, rileva Equita. La revisione ...

Ultime Notizie dalla rete : Ora che Ora che il debito sale Standard and Poor’s promuove l’Italia Il Fatto Quotidiano Covid, la Francia chiede il prolungamento delle restrizioni fino ad aprile 2021

Nel paese un nuovo picco di contagi, 52 mila in un giorno, dopo il lancio dei test su larga scala. Con questo scenario, il Primo ministro francese Jean Castex ha lanciato un avvertimento per la nazion ...

Proteste contro De Luca, si unisce De Magistris

Ci sarà anche Luigi De Magistris in piazza del Plebiscito, Napoli, contro l’ ultimo DPCM varato lo scorso 24 ottobre – firmato nella giornata di domenica 25 dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ...

