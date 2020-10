Oppini e la Elia rispondono ad Alba: “Gallina madre”, la reazione della Parietti (Di martedì 27 ottobre 2020) Nuovo scontro a distanza tra la mamma di Francesco e l'opinionista del Grande Fratello Vip 5, che spiega il termine "viscido" dato al concorrente la scorsa settimana L'articolo Oppini e la Elia rispondono ad Alba: “Gallina madre”, la reazione della Parietti proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 27 ottobre 2020) Nuovo scontro a distanza tra la mamma di Francesco e l'opinionista del Grande Fratello Vip 5, che spiega il termine "viscido" dato al concorrente la scorsa settimana L'articoloe laad: “Gallina madre”, laproviene da Gossip e Tv.

LaCasaDeiSogni6 : Oppini, quello del 'basta parlare di cose vecchie e già discusse ' sta parlando del 'viscido' della elia da 100 anni...coerente. #GFvip - Barone_Sauzer : Ora a tavola, tutti (Enock, Max, Oppini etc) a sparlare degli 'attacchi' dell'Elia. La gente esprime le sue opinio… - sophnt2 : Comunque Oppini non se l'è filata per nulla la dichiarazione d'amore della fidanzata. Era più interessato all'Elia #GFVIP - fransarubba1 : Oppini l'Elia è Twitter fattene una ragione #GFVIP - Falsit3 : Oppini e Gregoraci che non capiscono che la Elia riporta un millesimo di quello che su internet si dice di voi #GFVIP -