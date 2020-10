Operazione antimafia a Foggia, nella provincia e in altre parti d’Italia Carabinieri (Di lunedì 26 ottobre 2020) Dettagli in una videoconferenza stampa a metà mattinata. Di seguito un comunicato diffuso dai Carabinieri: Dalla nottata è in corso un’Operazione antimafia, convenzionalmente denominata “Araneo”, da parte dei Carabinieri del Comando provinciale di Foggia coordinati dalla Direzione Distrettuale antimafia di Bari. Più di 100 militari, supportati altresì dai Reparti Specializzati dell’Arma dei Carabinieri (Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori, Nucleo Cinofili e Nucleo Elicotteri) stanno in particolare eseguendo sia nel capoluogo, in provincia, ma anche in altre regioni d’Italia, delle misure ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 26 ottobre 2020) Dettagli in una videoconferenza stampa a metà mattinata. Di seguito un comunicato diffuso dai: Dalla nottata è in corso un’, convenzionalmente denominata “Araneo”, da parte deidel Comandole dicoordinati dalla Direzione Distrettualedi Bari. Più di 100 militari, supportatisì dai ReSpecializzati dell’Arma dei(Squadrone EliportatoCacciatori, Nucleo Cinofili e Nucleo Elicotteri) stanno incolare eseguendo sia nel capoluogo, in, ma anche inregioni d’Italia, delle misure ...

Virgiglio racconta alla Dda di Catanzaro e al Ros degli affari dei Mancuso e di un'operazione di riciclaggio per opere ecclesiastiche nel 2005.

Dovranno scontare in carcere le pene ricevute per il reato di traffico internazionale di stupefacenti, con il movimento di ingenti quantitativi di cocaina destinati a essere commercializzati da un'ass ...

