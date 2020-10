Oms, Ricciardi: “Covid dilaga incontrollato, nuove misure non sufficienti. Servono lockdown locali” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Le dichiarazioni del consulente del ministro della Salute, Walter Ricciardi, che arrivano come una doccia gelata su un paese già stremato dal precedente lockdown Il nuovo dcpm con le contromisure del Governo per gestire la curva del contagio sono andate in vigore da poche ore. Tuttavia, le ultime misure adottate non sembrano affatto convincere il … L'articolo Oms, Ricciardi: “Covid dilaga incontrollato, nuove misure non sufficienti. Servono lockdown locali” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 26 ottobre 2020) Le dichiarazioni del consulente del ministro della Salute, Walter, che arrivano come una doccia gelata su un paese già stremato dal precedenteIl nuovo dcpm con le controdel Governo per gestire la curva del contagio sono andate in vigore da poche ore. Tuttavia, le ultimeadottate non sembrano affatto convincere il … L'articolo Oms,: “Covidnonlocali” proviene da YesLife.it.

