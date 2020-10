Omaggio a Ugo Tognazzi su Sky Cinema Due martedì 27 ottobre tra film e speciale con Maria Sole e Gian Marco Tognazzi

Leggi su dituttounpop

(Di lunedì 26 ottobre 2020)a Ugosu SkyDue martedì 27e speciali conPassati 30 anni dalla sua scomparsa, Sky vuole renderea Ugo, attore, regista, comico e sceneggiatore italiano con una maratona composta da 10 pellicole che lo vedono protagonista, un documentario e una puntata extralarge di 100X100, tutto in onda sin dal mattino su SkyDue nella giornata di domani, martedì 27, anche on demand e in streaming su NOW TV. Si inizia ...