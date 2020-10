Oggi Denise Pipitone compie 20 anni: “Ritorna da papà, mia dolce Rondinella” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Oggi, 26 ottobre, Denise Pipitone compie 20 anni, ovunque si trovi. Il padre le scrive una lettera molto commovente. Auguri Denise. Sono passati 16 anni da quel maledetto 1 settembre 2004. Denise giocava con i cuginetti, ma all’improvviso sparì. Mamma Piera, Oggi anche chiamata ‘mamma coraggio’, non ha dubbi e indirizza gli inquirenti sulla pista familiare: “Denise non è una bimba che si fida facilmente – raccontò – dà la mano soltanto a noi genitori, non se ne sarebbe mai andata con uno sconosciuto”. Alle ricerche di Denise si unirono anche i cittadini di Mazara del Vallo e la redazione di ‘Chi l’ha ... Leggi su chenews (Di lunedì 26 ottobre 2020), 26 ottobre,20, ovunque si trovi. Il padre le scrive una lettera molto commovente. Auguri. Sono passati 16da quel maledetto 1 settembre 2004.giocava con i cuginetti, ma all’improvviso sparì. Mamma Piera,anche chiamata ‘mamma coraggio’, non ha dubbi e indirizza gli inquirenti sulla pista familiare: “non è una bimba che si fida facilmente – raccontò – dà la mano soltanto a noi genitori, non se ne sarebbe mai andata con uno sconosciuto”. Alle ricerche disi unirono anche i cittadini di Mazara del Vallo e la redazione di ‘Chi l’ha ...

fanpage : Denise Pipitone, oggi la bimba scomparsa da Mazara Del Vallo avrebbe compiuto 20 anni - Today_it : Denise Pipitone oggi compie 20 anni, la lettera del papà: “Torna da me, mia dolce rondinella” - manulamanuz57 : RT @RaiNews: #denisepipitone 16 anni fa la scomparsa. Il Padre: 'Non mi arrendo e non lo farà mai' - MazzaliVanna : RT @RaiNews: #denisepipitone 16 anni fa la scomparsa. Il Padre: 'Non mi arrendo e non lo farà mai' - drvnkmood : RT @fanpage: Denise Pipitone, oggi la bimba scomparsa da Mazara Del Vallo avrebbe compiuto 20 anni -