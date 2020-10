Odontoiatria pediatrica | quando fissare la prima visita del bambino dal dentista

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiQual è l’età giusta per portare ildalper lavolta? Questa è una domanda che si pongono moltissimi genitori e la risposta non è scontata come si pensa. In tanti infatti sono convinti che i denti da latte non abbiano bisogno di essere curati, perché sono destinati a cadere e lasciare spazio a quelli definitivi. Per questo motivo, molti genitori commettono un grande errore: aspettano troppo perladeldal. Così facendo però si rischiano conseguenze importanti, nel breve e nel lungo periodo. Il bimbo deve essere portato dalancoraha i denti da latte e le ragioni ...