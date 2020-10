Nuovo Dpcm, tutte le regole: cosa possiamo fare (e non fare) da oggi. Schede (Di lunedì 26 ottobre 2020) Dalla scorsa notte è in vigore l?ultimo Dpcm varato dal governo per provare a contenere il boom di contagi da Covid che sta rischiando di travolgere il Paese. Il testo infatti, fino... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 26 ottobre 2020) Dalla scorsa notte è in vigore l?ultimovarato dal governo per provare a contenere il boom di contagi da Covid che sta rischiando di travolgere il Paese. Il testo infatti, fino...

GiuseppeConteIT : Alle 13.30 conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi per illustrare le misure del nuovo DPCM - trash_italiano : In anteprima la bozza del nuovo #Dpcm: - MediasetTgcom24 : Conte ha firmato il nuovo Dpcm, in vigore da domani - Avv_Nike : RT @BarillariDav: Buon psycholunedi a tutti. Svegliati bene con un nuovo dpcm? La buona notizia di oggi, che i giornali non vi racconterann… - postgian : Pronti ad ulteriori #chiusure e misure restrittive perché è palese che il nuovo e indecente #Dpcm uccide settori ma… -