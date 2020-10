Nuovo Dpcm, la FOTO simbolo della disperazione dei ristoratori (Di lunedì 26 ottobre 2020) E’ stato pubblicato il Nuovo Dpcm in vigore dal 26 ottobre al 24 novembre che prevede la chiusura anticipata di bar e ristoranti Non sono stati mesi facili per le attività che dopo la chiusura totale hanno dovuto attenersi alle regole del protocollo da coronavirus. Da oggi ristoranti e bar dovranno seguire le regole del … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 26 ottobre 2020) E’ stato pubblicato ilin vigore dal 26 ottobre al 24 novembre che prevede la chiusura anticipata di bar e ristoranti Non sono stati mesi facili per le attività che dopo la chiusura totale hanno dovuto attenersi alle regole del protocollo da coronavirus. Da oggi ristoranti e bar dovranno seguire le regole del … L'articolo proviene da YesLife.it.

GiuseppeConteIT : Alle 13.30 conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi per illustrare le misure del nuovo DPCM - trash_italiano : In anteprima la bozza del nuovo #Dpcm: - MediasetTgcom24 : Conte ha firmato il nuovo Dpcm, in vigore da domani - graziano_01_ : @MediasetTgcom24 Inizia il Countdown per un nuovo #Dpcm #Governodincapaci - vco24news : Nel nuovo Dpcm la chiusura delle stazioni sciistiche. Per Panza è la morte dell'economia alpina -