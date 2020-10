Nuovo Dpcm, la foto della figlia del ristoratore: "Per mio padre la mazzata finale" (Di lunedì 26 ottobre 2020) Elena Tonon, titolare di un ristorante del Trevigiano, ha pubblicato sulla propria pagina Facebook una foto del padre seduto nel locale deserto con lo sguardo perso nel vuoto. Lo scatto, che in poco tempo ha fatto il giro del web, fotografa bene il momento di difficoltà che sta attraversando il mondo della ristorazione a causa dell'emergenza Coronavirus. Leggi su tg24.sky (Di lunedì 26 ottobre 2020) Elena Tonon, titolare di un ristorante del Trevigiano, ha pubblicato sulla propria pagina Facebook unadelseduto nel locale deserto con lo sguardo perso nel vuoto. Lo scatto, che in poco tempo ha fatto il giro del web,grafa bene il momento di difficoltà che sta attraversando il mondoristorazione a causa dell'emergenza Coronavirus.

