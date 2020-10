Nuovo Dpcm in vigore: cosa cambia da oggi 26 ottobre per il coronavirus (Di lunedì 26 ottobre 2020) Dopo una lunga attesa il Nuovo Dpcm è stato presentato all’ora di pranzo di domenica 25 ottobre 2020. Le misure in esso contenute entrano in vigore oggi, lunedì 26 ottobre 2020 e resteranno valide fino a martedì 24 novembre. Il premier Conte ha affermato che le misure prese ora serviranno per non chiudere a Natale. Che il sistema sanitario nazionale ha raggiunto livelli di stress preoccupanti. Così come preoccupante è la crescita della curva epidemiologica. I settori più penalizzati avranno comunque aiuti economici rapidi e più sostanziosi rispetto al passato. Andiamo quindi a scoprire cosa contiene il Dpcm in questa sintesi.Segui Termometro Politico su Google News Nuovo ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 26 ottobre 2020) Dopo una lunga attesa ilè stato presentato all’ora di pranzo di domenica 252020. Le misure in esso contenute entrano in, lunedì 262020 e resteranno valide fino a martedì 24 novembre. Il premier Conte ha affermato che le misure prese ora serviranno per non chiudere a Natale. Che il sistema sanitario nazionale ha raggiunto livelli di stress preoccupanti. Così come preoccupante è la crescita della curva epidemiologica. I settori più penalizzati avranno comunque aiuti economici rapidi e più sostanziosi rispetto al passato. Andiamo quindi a scoprirecontiene ilin questa sintesi.Segui Termometro Politico su Google News...

GiuseppeConteIT : Alle 13.30 conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi per illustrare le misure del nuovo DPCM - trash_italiano : In anteprima la bozza del nuovo #Dpcm: - MediasetTgcom24 : Conte ha firmato il nuovo Dpcm, in vigore da domani - MATTE0_b : RT @ilmamilio: Proteste anche a Marino contro nuovo DPCM anticovid, cartelloni e bandiere italiane a piazza Matteotti - DriverMattia198 : RT @DiegoFusaro: DIEGO FUSARO: Nuovo DPCM. Altro che proteggerci la vita, ormai è chiaro che vogliono distruggerci -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Dpcm Nuovo Dpcm di Conte, nuove regole da oggi: sono aperti i centri commerciali? Sono aperti i ristoranti? Corriere della Sera Nuovo Dpcm, a casa e al lavoro: dallo smart working per privati e PA agli ospiti, ecco cosa cambia

Il nuovo Dpcm di ottobre: smart working per la pubblica amministrazione e i privati, come cambia il lavoro. Le regole da seguire a casa: vietate le feste, raccomandata la mascherina, meglio evitare di ...

Dpcm, da oggi le nuove regole. Alle 18 si spengono le luci dei locali

E’ in vigore da oggi fino al 24 novembre il dpcm del presidente del Consiglio Giuseppe Conte che introduce misure anticovid. E, da allegare, c’è l’ordinanza di Vincenzo De Luca che, seppur ancor non ...

Il nuovo Dpcm di ottobre: smart working per la pubblica amministrazione e i privati, come cambia il lavoro. Le regole da seguire a casa: vietate le feste, raccomandata la mascherina, meglio evitare di ...E’ in vigore da oggi fino al 24 novembre il dpcm del presidente del Consiglio Giuseppe Conte che introduce misure anticovid. E, da allegare, c’è l’ordinanza di Vincenzo De Luca che, seppur ancor non ...