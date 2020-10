Nuovo Dpcm, il commovente post della figlia di un ristoratore su Facebook: “Mi ha detto: “È la mazzata finale” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Redazione Elena Tonon, titolare insieme al padre di un ristorante-gelateria della provincia di Treviso, ha pubblicato sabato pomeriggio su Facebook una foto del papà che è subito diventata virale. Nelle scorse ore il post ha ottenuto più di 20mila reazioni, e numerosi commenti di supporto. La foto, infatti, ritrae l’uomo con un’espressione avvilita, in vista del … Nuovo Dpcm, il commovente post della figlia di un ristoratore su Facebook: “Mi ha detto: “È la mazzata finale” Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di lunedì 26 ottobre 2020) Redazione Elena Tonon, titolare insieme al padre di un ristorante-gelateriaprovincia di Treviso, ha pubblicato sabato pomeriggio suuna foto del papà che è subito diventata virale. Nelle scorse ore ilha ottenuto più di 20mila reazioni, e numerosi commenti di supporto. La foto, infatti, ritrae l’uomo con un’espressione avvilita, in vista del …, ildi unsu: “Mi ha: “È lafinale” Impronta Unika.

