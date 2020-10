Nuovo Dpcm: ecco cosa si può fare prima e dopo le 18 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Entra in vigore da oggi, lunedì 26 ottobre, il Nuovo Dpcm firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte che impone una sorta di semi-lockdown per frenare l’impennata di contagi da Covid-19 in Italia. Le misure prevedono restrizioni per alcuni tipi di attività, come bar, ristoranti, pasticcerie, palestre e piscine, e resteranno valide fino al 24 novembre. Da oggi, in particolare, c’è un Nuovo limite orario da tenere in considerazione oltre a quello dell’eventuale coprifuoco (che varia da Regione in Regione): quello delle 18. ecco in breve cosa si può fare prima e dopo delle 18 in base al Nuovo Dpcm. QUI IL TESTO COMPLETO DEL Nuovo ... Leggi su tpi (Di lunedì 26 ottobre 2020) Entra in vigore da oggi, lunedì 26 ottobre, ilfirmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte che impone una sorta di semi-lockdown per frenare l’impennata di contagi da Covid-19 in Italia. Le misure prevedono restrizioni per alcuni tipi di attività, come bar, ristoranti, pasticcerie, palestre e piscine, e resteranno valide fino al 24 novembre. Da oggi, in particolare, c’è unlimite orario da tenere in considerazione oltre a quello dell’eventuale coprifuoco (che varia da Regione in Regione): quello delle 18.in brevesi puòdelle 18 in base al. QUI IL TESTO COMPLETO DEL...

E c’è grande attesa per il vertice di stamani in Regione e le eventuali decisioni. "Nel testo del nuovo Dpcm – dice Francesco Puggelli, presidente della Provincia di Prato - c’è poca chiarezza ...

di Ilaria Ulivelli Un focolaio di virus a Villa Ulivella ha causato il blocco di nuovi ricoveri di pazienti inviati dall ... effetto del mini lockdown che partirà oggi, per effetto del Dpcm, su tutto ...

