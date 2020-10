Nuovo Dpcm e viaggi: cosa cambia adesso? Cosa si può fare e cosa no (Di lunedì 26 ottobre 2020) cosa cambia per i viaggi e gli spostamenti con il Nuovo Dpcm del Governo Conte? Da oggi entra in vigore il Nuovo Dpcm voluto dal Governo per cercare di rallentare l’avanzata del Coronavirus. Le restrizioni sono svariate e colpiscono molte categorie: bar, ristoranti, palestre… Fino al 24 novembre dovremo quindi sottostare a queste nuove regolamentazioni, … L'articolo Nuovo Dpcm e viaggi: cosa cambia adesso? cosa si può fare e cosa no è apparso prima sul ... Leggi su viagginews (Di lunedì 26 ottobre 2020)per ie gli spostamenti con ildel Governo Conte? Da oggi entra in vigore ilvoluto dal Governo per cercare di rallentare l’avanzata del Coronavirus. Le restrizioni sono svariate e colpiscono molte categorie: bar, ristoranti, palestre… Fino al 24 novembre dovremo quindi sottostare a queste nuove regolamentazioni, … L'articolosi puòno è apparso prima sul ...

GiuseppeConteIT : Alle 13.30 conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi per illustrare le misure del nuovo DPCM - trash_italiano : In anteprima la bozza del nuovo #Dpcm: - MediasetTgcom24 : Conte ha firmato il nuovo Dpcm, in vigore da domani - AmiranteBarbara : RT @cislfp: ?? Emergenza #Covid Il riassunto del nuovo #Dpcm valido da oggi, 26 ottobre, al prossimo 24 novembre. ?????? - bboreale : RT @Daninseries: Io direi che dopo questo #Dpcm abbiamo tutti bisogno della maratona di Harry Potter. SÌ, DI NUOVO. -