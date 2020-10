Nuovo Dpcm Covid, l'affondo di Bonomi: governo impreparato (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il presidente di Confindustria: "Noi certe cose le dicevamo ad aprile. Sulle nuove misure, è mancata la concertazione con le categorie" Leggi su quotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il presidente di Confindustria: "Noi certe cose le dicevamo ad aprile. Sulle nuove misure, è mancata la concertazione con le categorie"

