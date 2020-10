Nuovo Dpcm: cosa si può fare e cosa no (Di lunedì 26 ottobre 2020) Le regole dettate dal Nuovo Dpcm del 25 ottobre cambiano ancora una volta e saranno valide da oggi, 26 ottobre, fino al 24 novembre, ma cosa si può fare e cosa no nello specifico? Scopriamolo insieme. Movida e locali: Quando scatta il coprifuoco? Il Nuovo Dpcm prevede la chiusura di vie e centri urbani dalle 21 in poi, specie nelle zone dove c’è maggiore affollamento ma resta possibile invece il transito a chi ha attività commerciali o abitazioni private. Il coprifuoco dipende da regione a regione ad esempio in Campania, Lombardia e Sicilia il rientro è previsto alle 23 mentre in Calabria e nel Lazio alle 24. Si può circolare liberamente? È “fortemente consigliato” ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 26 ottobre 2020) Le regole dettate daldel 25 ottobre cambiano ancora una volta e saranno valide da oggi, 26 ottobre, fino al 24 novembre, masi puòno nello specifico? Scopriamolo insieme. Movida e locali: Quando scatta il coprifuoco? Ilprevede la chiusura di vie e centri urbani dalle 21 in poi, specie nelle zone dove c’è maggiore affollamento ma resta possibile invece il transito a chi ha attività commerciali o abitazioni private. Il coprifuoco dipende da regione a regione ad esempio in Campania, Lombardia e Sicilia il rientro è previsto alle 23 mentre in Calabria e nel Lazio alle 24. Si può circolare liberamente? È “fortemente consigliato” ...

